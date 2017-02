Reedel möllab klubis Privé Nancy!

Esimeseks fiilingu toojaks on üks ja ainus, aegumatult kaunis disko legend - Nancy!

Lisaks Nancyle astub dj pulti 90’ndate lege-duo THE Stopm Brothers a.k.a. Widenski ja Lorenzo.

Nancy on ka ainus artist, kes on siiani kõigil We Love the 90`is festivalidel üles astunud kodumaine artist. Seda meeldivat traditsiooni jätkatakse ka sel aastal.

We Love the 90-s Warm Up Pidu toimub 17. Veebruaril klubis Prive!

Kuna augusti lõpuni on veel omajagu aega, siis tehakse nädalavahetusel üks korralik soojendus kogu festivalile ja seda kord kuus veebruarist augustini, kuni kätte on jõudmas kauaoodatud 23. august.

Stiilsemad võidavad kolmepäevase festivali passi ja iga vip-laua ostja saab kingituseks ühe FanZone kolmepäevase festivali passi!

Warm Up peo täpsema info leiad SIIT!