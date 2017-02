Tõeline kergendus! Britney Spearsi õelaps tuli teadvusele

Maddie sai vigastada, kui tema ATV ümber läks ja tiiki paiskus, jättes lapse mitmeks minutiks vee alla, kirjutab People.

«Maddie tuli oma isa, ema ja kasuisa juuresolekul teisipäeva keskpäeval teadvusele,» ütles Tangipahoa šerif.

Laps on teadlik oma ümbritsevast ja tunneb oma pereliikmed ära.

«Arstid said täna hingamisaparaadi eemaldada ja ta on ärkvel ja räägib. Ta saab jätkuvalt lisahapnikku ja ta on arstide jälgimise all, kuid paistab, et ta ei ole õnnetuse tõttu närvikahjustusi saanud.»