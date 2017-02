Kuum blogija Paljas Porgand pihtis suhete teemal ja jagas saadud õppetunde

«Suhete vahepeal olen vandunud endale pikka vabadust. Ja siis siblivad mehed mul ümberringi ja sõbrad naeravad, et ega ma kaua vallaline nii püsi. Ometigi, ei ole ma huvitatud deitimisest, uutest tutvustustest ega fun-imisest. See on aeg minule endale, kus ma teen lõpu oma vana minaga ning õpin tundma suhtest kaasa võetud tarkustega uut mina,» pajatab Paljas Porgand oma blogis.

Niisis otsustas kaunitar jagada ka teistega, mida ta on suhetest õppinud ja kuidas inimesena arenenud. «Et mitte liiga laiali valguda, jaotan ma postituse viieks peamiseks õppetunniks.»

1. Ära püüagi teda muuta

2. Kannatamatus ja kiirustamine

«Olen jäärapäine jääratüdruk ja ma pean saama kõike, mida tahan, kohe nüüd ja praegu,» tunnistab punapäine neiu, et suhetes jääks kiirustamata nii mõnigi viga tegemata.

3. Ära unusta iseennast

«Olen lootusetu armastaja ja võin ennast täiesti sellele ühele inimesele pühendada. Kuigi seda ei saa paheks lugeda, siis me ei tohiks siiski unustada teisi tähtsaid inimesi enda ümber ja veel enam iseend.»

4. Armasta end esimesena

«Me ei suuda armastada kedagi teist, kuni me pole leidnud sisemist rahulolu ja enesearmastust.»

5. Ära lepi petmisega, harjumustega, vähemaga

«Ilmselgelt ei väärtusta ja armasta ta sind piisavalt, kui ta viskab nurka väärtusliku inimese oma elust ühe õhtu funi pärast. Sa oled väärt paremat, liigu edasi!» kostab staarblogoja petmise kohta.

