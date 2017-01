Mis oli karbis, mille proua Trump kinkis proua Obamale?

Rahvusvahelises meedias levinud videotelt on näha, et Michelle Obama ei olnud seda karpi vastu võttes kuigi rõõmus ja ta ei osanud seda kuhugi panna. Olukorra lahendas president Barack Obama, kes viis kingituse siseruumi.

Obamade ja Trumpide kohtumine 20. jaanuaril Valges Majas / Sipa USA/Sipa USA/Scanpix

Teada on, et Tiffany firmal on New Yorgis Trump Toweris kauplus, mille tõttu võis see kink jätta mulje, et Melania Trump haaras praktiliselt kodust kaasa kätte jäänud kingituse. Presidendiks saanud Donald Trump ja ta pere elavad Trump Toweri luksuskorteris, mis ulatub läbi kolme korruse.

Kuna Michelle Obama ei teinud karpi kaamerate ees lahti, siis hakati USA meedias spekuleerima, mis seal sees oli.

Melania Trump hoidmas Michelle Obamale toodud kingitust / JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Tiffany firma esindaja teatel on Valge Maja ja presidentide pere olnud nende firma kliendid alates president Abraham Lincolni (võimul 1861 – 1865) ajast.

Obamade ja Trumpide kohtumine 20. jaanuaril Valges Majas / Evan Vucci/AP/Scanpix/Scanpix

Tiffany üks kuulsamaid tooteid on kullast U-kujuline võtmerõngas, mille hind on üle 3000 dollari. Selliseid kingitusi eelistaks Trumpi pere ja oletatavalt nad arvasid, et see võiks sobida ka Obamadele.

Obamad on kolinud Valgest Majast Washingtonis asuvasse majja, seega oleks võtmehoidja kasulik kingitus.

Teise variandina pakuti välja Tiffany pildiraam, mida on selles firmas müügil erineva suurusega. Hõbeda ja kuldsega pildiraamide hinnad algavad 500 dollarist.

Veel arvati, et karbis võis olla hõbedane suur Tiffany firma lusikas, millele Trumpid võisid lasta nii enda kui Obamade initsiaalid graveerida. Sellised lusikad maksvad umbes 400 dollarit.

Meedia sõnul viitaks see kink, et Trump sündis hõbelusikas suus.

On ka neid, kes arvavad, et Obamad said Trumpidelt Tiffany hõbedase ananassikujulise vaagna. See oleks sümboolne viide, et Barack Obama isa oli pärit Keeniast ja selle riigi suuremad väljaveoartiklid on nii ananassid kui ananassikonservid. Samuti võib see viidata Trumpi kunagisele väitele, et Obama ei sündinud Hawaiil, nagu ta sünnitunnistusel ja passis on, vaid väljapool USAd. Ananassvaagna hind on 400 dollarit.

Tiffany kuulus toode on ka laevakell, mille hind on üle 3000 dollari ja see võis olla viide, et Obamade aeg Valges Majas sai otsa.

Igatahes ei ole Michelle Obama veel paljastanud, mis Tiffany firma karbis tegelikult oli.