Märt Avandi mängib Eesti esimeses arktilises trilleris

Ugala teatris esietendub laupäeval, 21. jaanuaril Martin Alguse uus näidend «Sätendav pimedus», mille pinev ja ohtudest laetud tegevustik hargneb kaugel põhjas asuvas üksikus suusakuurortis. Enim premeeritud Eesti kaasaegse näitekirjaniku Martin Alguse näidendi toob lavale Taago Tubin. Peaosas on Märt Avandi, kelle jaoks on see esimene osatäitmine Ugala teatris.