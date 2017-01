Pildid: lumevangis Euroopa

Kuigi lumi on toonud paljudes paikades rõõmu ja on olnud võimalik nautida suusatamist, kelgutamist ja uisutamist, ei puuduta see Itaaliat, kus lumi ja jahedus on pärast maavärinat teinud elu raskeks.

Mitmed suured veekogud, kaasa arvatud läbi mitme riigi voolav Doonau jõgi ja Šveitsi Genfi järv on jääs.

Prantsuse meteoroloogid nimetasid praegust külmalainet siberlikuks ning oma kõige jahedamale paigale, mis on Ida-Prantsusmaal Bourgogne-Franche-Comté piirkonas asuv Mouthe, andsid nad nimeks Petite Siberie (Väike Siber). Seal on talvisel ajal temperatuuri langemine miinus 20 – 30 kraadini tavaline, jaanuaris on keskmine temperatuur miinus 10 – 15 kraadi ümber.

Sealne talvine temperatuurirekord mõõdeti 1985. aasta jaanuaris ja see oli miinus 41, 2 kraadi.

Veel mitmes Euroopa paigas on selle aasta jaanuaris mõõdetud rekordiliselt madalaid temperatuure ja külma tõttiu on inimesi elu kaotanud.

Mitmes paigas katkes ekstreemse ilma tõttu lennu-, rongi- ja bussiliiklus.