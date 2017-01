Kas Amal Clooney kinnitab selle salapärase fotoga lapseootust?

Esmaspäevasel filmi «The White Helmets» esilinastusel Londonis, kandis George'i naine Amal lühikest lillelist kleiti, mille alt justkui pisike kõhuke esile tungida soovis.

Avalikult ei ole Clooneyd uudist küll kinnitanud, kuid eile postitas Amal oma Instagrami profiilile kaks pilti samalt ürituselt, lisades pealkirja lihtsalt ühe salapärase südamekese.

Kas see võib olla kinnitus, et Hollywoodi üks armastatumaid paare on beebiootel?