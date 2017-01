David Bowie sai saatusliku diagnoosi vaid kolm kuud enne surma

Bowie elu viimast viite aastat tutvustab televaatajale BBC uus dokumentaalfilm «David Bowie: The Last Five Years». Film esilinastub homme, kolm päeva enne Bowie esimest surma-aastapäeva vahendab BBC.

Bowie viimase muusikavideo «Lazarus» režissöör Johan Renack ütles, et ta sai alles hiljem teada, et nädalal, mil nad «Lazaruse» videot filmisid, Bowie juba teadis, et tal ei ole enam kaua jäänud. Samas tunnistab ta, et muusikavideo ei kajasta Bowie haigust nagu paljud on arvanud, vaid stseenid on pigem piibellikud.

Bowie kauaaegne produtsent Tony Visconti avaldas dokumentaalfilmis, et Bowie oli oma viimast albumit «Blackstar» salvestades tegelikult tippvormis ning album said avaldatud 8. jaanuaril, kaks päeva enne legendaarse muusiku surma.