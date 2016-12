Gerli Rosenfeldi kallim peeti kupeldamise kahtlusega kinni

Nõmme Kalju jalgpalliklubi kirjutas eile oma kodulehel, et bordelli töö korraldamises ja juhtimises kahtlustatava jalgpalliklubi juhatuse liikme Tanel Aaviku staatus klubis on peatatud.

«Tanel Aavik on olnud Nõmme Kalju passiivne juhatuse liige ning tema abiga on korraldatud mitmeid jalgpalliklubi meediakampaaniaid. Toetajate kaasamine juhatuse tegevusse on MTÜ praktikas olnud tavapärane. Aastate jooksul on Nõmme Kalju juhatusse kuulunud nii poliitikuid kui ärimehi.

Nõmme Kaljule teadaolevalt on Aavikule esitatud kahtlustus seotud tema omandis oleva kinnisvaraga, kus toimusid väidetavalt keelatud tegevused.

Tanel Aavikul on juba mõnda aega käimas raske lahutusprotsess ning sellega seoses on ta palunud oma juhatuse liikme staatuse jalgpalliklubis peatada, et tegeleda pereküsimustega. Siiralt loodame, et tegemist on eksitusega ja uurimine toob olukorrale selgust.

Tanel Aaviku juhatuseliikme staatus on jalgpalliklubis peatatud ja klubi jätkab oma igapäevast tegevust,» kirjutas Kalju oma kodulehel.