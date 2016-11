Newsweek läks alt, kuna paiskas müüki Hillary Clintoni võitu kajastava numbri

Presidendivalimiste puhul on tavaline, et väljaanded valmistavad ette mitu varianti, et tulemuste teada saamise järgselt anda välja sobiv, edastab New York Post.

Newsweek arvas, et Hillary Clintonist saab president ja lasi müüki selleteemalise numbri, kuid nüüd korjatakse umbes 125 000 numbrit müügilt.

Esikaanel olev pikk tekst on «Madam President: Hillary Clinton’s historic journey to the White House».(Madam President: Hillary Clintoni ajalooline teekond Valgesse Majja).

Newsweek kirjutas Clintoni kohta, et ta oli peajagu Trumpist üle ning ameeriklased said aru, et Trumpi viharetoorika ei muuda USAd paremaks. Läks aga teisiti ja Trump sai rohkem valijameeste hääli kui Clinton.

Newsweeki tütarfirma Topix Media jagas enne seda, kui valimiste tulemus teatavaks sai, Clintoni võitu kajastavat numbrit.

Topixi tegevjuhi Tony Romando sõnul teevad kõik vigu ja nemad ei ole erand. Nad lähtusid Clintoni võidu puhul varasematest küsitlustest ja statistikast.

«Võtsime Clintoni numbri müügilt ja laseme Trumpi numbri müüki, selle järgi on nüüd nõudmine,» teatas Romando.

USAs on ka varem sama apsakas olnud, kui Chicago Daily Tribune kirjutas 1948. aastal, et «Dewey Defeats Truman». (Dewey edestas Trumani).

Tegelikult edestas demokraat Harry Truman vabariiklast Thomas Deweyt.

Harry Truman nägi seda pealkirja ja see ajas ta naerma, sest sama väljaanne oli teda varem nimetanud tolvaniks.

Asepresident Harry Trumanist sai pärast president Franklin Roosevelti surma 1945. aastal president. USAs toimusid presidendivalimised 1948. aastal ja siis pakkusid Trumanile konkurentsi vabariiklane Dewey ja demokraat Strom Thurmond.

Võidu sai Truman, kes oli USA 33. president aastatel 1945 - 1953.