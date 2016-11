Sotsiaalmeedias reageeriti Trumpi võidule uute meemidega

Sotsiaalmeedias reageeriti Trumpi võidule kohe, hakkasid levima uued meemid, milles räigete seisukohavõttudega kuulsust kogunud 70-aastast Trumpi pilatakse.

Paljud ameeriklased ähvardasid, et kui Trumpist saab president, siis nad kolivad naaberriiki Kanadasse. Nüüd ilmus Twitterisse pilt, millel on USA passid ja Air Canada lennuk, mis sellele viitavad ning tekst «By, By USA».

Oli ka neid, kes viitasid menufilmile «Home Alone 2: Lost in New York», milles Donald Trump mängib hotelliomanikku, kes juhatab peategelast Kevin McAllisteri kehastanud Macaulay Culkinile teed.

Trumpi pooldaja kirjutas: «Ma ei mäleta, et Hillary Clinton oleks aidanud New Yorgi hotellis Kevinit, nagu seda tegi Donald Trump».

Veel viidati Trumpi võidu puhul Justin Bieberi hittpalale «Where are you now that I need you» ja juures oli demokraadist kandidaadi Bernie Saundersi pilt.

Ühes tviidis oli USA lipp ja lihtne lause «Kui ma oleksin aus, siia tunnistaksin, et juhtunu on kohutav».

Oli veel üks Trumpi võidu järgne soovitus: «Jooge. Jätkake joomist».

Donald Trumpi võrreldi Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uniga, et ka Trumpist võib saada ainuvalitseja.

Veel üks sotsiaalmeedia kasutaja teatas, et tegelikult on ükskõik, et Donald Trump valimised võitis, sest Hillary Clinton oleks olnud samasugune «maailmalõputooja».

Twitteris soovitati järgmistel valimistel 2020 end kandidaadina üles seada räppar Kanye Westil, kes olevat koos Kardashianite suguvõsaga Valge Maja jaoks sobivad.

Sotsiaalmeedias oli mitmeid viiteid kuulsatele filmi- ja animafilmistseenidele, milles peategelase asemele on pandud Trump. Mitmel pildil on ta mosleminaisena, kuid ka mehhiklasena, lesbina, relvaga kauboina ja politseinikuna.

Donald Trumpist saab USA 45. president, samas on ta oma äärmuslike seisukohtadega paljud välja vihastanud, kaasa arvatud vabariiklased, kelle kandidaat ta oli.

Twitterit vaata siit.