Elu24 Live/ Külas käis Eesti kõige rahvusvahelisem trio Go Away Bird

Ansambel Go Away Bird – Dirk Lloyd, Hanna Parman ja Stanislav Bulganin.

Eestlane, venelane ja ameeriklane astuvad baari, sealt välja tuleb aga ansambel Go Away Bird. Trip-rock'i, post-pungi, dream-popi ja 90ndate indie kokteil väikese western-touch'iga on see, millega selle kõla enam-vähem defineerida annab.

Bänd sündis Tartus, kuid koosneb Tallinas elavatest isikutest: Moskvast pärit Stanislav Bulganin, Dirk Lloyd Portlandist Oregoni osariigist ja kohalik tüdruk Hanna Parman.

Bänd sai tuule tiibadess Eesti Laul 2016 finaalis, kus esines looga «Sally». Laulu autor on Stanislav Bulganin.

Go Away Bird esitles hiljuti ka oma uhiuut singlit nimega «Painkiller». Loo autor Stanislav Bulganin ütleb uuest singlist rääkides: «Tabletid mulle muidu ei meeldi ja need valuvaigistid on tegelikult üldse ohtlik teema. Mäletan, et ükskord sain haiglas pärast operatsiooni kätte sellise aparaadi, mida kasutades võisin ise reguleerida, kui suurt morfiinidoosi vajan. Oeh».

Go Away Birdi debüütalbum «Sleep on it» saadaval hästivarustatud plaadipoodides üle Eesti. Plaati on võimalik soetada ka CDonline netipoest, iTunesist ning Google Playst, Spotifyst ning Amazonist. Eesti Laulu finaali pääsenud ansambli Go Away Bird plaat lindistati aasta muusikaprodutsendi tiitliga pärjatud Martin Kikase Ö Stuudios möödunud suvel Tartus.

Plaadi esitluskontserdid toimuvad 3. novembril Vabal Laval Tallinnas ning 4. novembril Tartu Genialistide klubis. Laval ühineb kolmikuga muusik ja helimees Veljo Tornist kitarril ning albumi salvestusel kaasa teinud Ans. Anduri liige Madis Aesma bassil.

Visuaalefektidega rikastab kontserte visuaalkunstnik, bändi esimese muusikavideo «Sally» autor ja esikplaadi kujundaja Kristin Pärn, kes on varemalt teinud edukat koostööd ka Argo Valsi ning Super Hot Cosmos Blues Bandiga. Külla on oodata ka viimase eestvedajat Janno Reimi, kellega koostöös ilmus Go Away Birdil suvel singel «Alcohol».

Tallinna esitluskontserdi pileteid on võimalik osta piletilevi.ee eelmüügist ning kohale tulles ukselt. Tartu esitluskontserdi piletid on müügil vaid kohapeal.

Näeme 3. novembril Tallinnas ja 4. novembril Tartus!

Vaata järele!