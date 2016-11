Pildid: Heidi Klumi halloween´i pidu. Kes saabus Jokkerina?

31-aastane Hamilton oli end maskeerinud Jokkeriks, nähes välja umbes selline nagu Heath Ledgeri kehastatud tegelane filmis «Tha Dark Knight». Jokker on Batmani igipõline vaenlane, kuid Klumi peolt Batman puudus.

Mitmed kohalolnud küsisid, et kas tõesti on 2008. aastal surnud Heath Ledger halloween´i ajaks tagasi tulnud. Võttis aega, enne kui külalised said aru, kes on Jokkeri kehastaja.

Klumi peol oli sportlastes veel kohal tennisestaar Serena Williams, kes kandis 1980. aastate retrorõivaid.

Heidi Klum kandis oma halloween´i peol paljastavat «tulnukatrikood» ja teda saatsid viis klooni.