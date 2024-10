TERROR JÄTKUB «Poeg pidi sekkuma!» Kaja Linkmanni üritati taas rünnata

Lisaks sellele, et väidetavalt terroriseeritakse naist sotsiaalmeedias, on tema sõnul hakatud teda ka päriselus jälitama ning ähvardama.



«See asi on läinud nii hulluks, et ma ei julge üksinda kodus enam olla. Helistasin eile pojale ja lihtsalt nutsin ja palusin tal koju tulla kiiremas korras, sest ma ausõna lihtsalt ei julge iseenda kodus enam üksinda viibida. Raske on rääkida, nutumaik tuleb suhu. Täna mind lausa jälitati,» nendib kurvalt kõmuline sisulooja.