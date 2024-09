ALATU LAIM? Kurikuulus tiktokker Kaja Linkmann kurdab, et temast levib jutt, justkui oleks ta tapnud inimese: «Eile käisin politseis!»

17. septembril andis Kaja Linkmann teada Elu24-le, et on sattunud suure kiusu ohvriks. Nimelt räägitakse live-otseülekannetes, et skandaalne tiktokker on lausa inimese tapnud, ent naine lükkab ise selle kuulujutu täiesti ümber. «Ma olen suhteliselt kuulus tiktokker ja olen sattunud lihtsalt inimeste jubeda kiusu kätte,» kurdab naine.