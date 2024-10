TORM EI VAIBU «Ta lubas mulle kirvega pähe lüüa ning pea tagurpidi peksta!» Tiktokkerite draama jätkub

Nimelt pöördus esmaspäeval, 14. oktoobril Elu24 toimetuse poole Linkmann, sest tüli endise sõbranna Rajastega on läinud üle käte. Mõlemad naised koguvad TikTokis tuntust otseülekandeid tehes ning on sattunud üksteisega sõnasõtta pärast Rootsi reisi, kus läksid raksu.



«Kõik sai alguse nii, et pidin minema pojaga reisile, kuid ta ütles viimasel hetkel ära. Pakkusin sõbrannale, et äkki tema tahab tulla ja ta oli kohe nõus. Reis oli megalahe ja tore ning mingit probleemi ei olnud, seda enam olen šokeeritud, mis praegu toimub,» alustab Kaja juttu.