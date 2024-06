Kaja Linkmann oli sunnitud politsei poole pöörduma: tänaval ka käia ei saa, mingid perverdid kaameratega p****s noh

«K***t, nii need asjad ei jää!» põrutas tiktokker Kaja Linkmann, kui rääkis sellest, et oli sunnitud politsei poole pöörduma, kuna tänaval võhivõõrad inimesed teda filmisid. «Selja tagant lihtsalt filmis, kuidas jalutasin lapsega. See pole enam ok!»