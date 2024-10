KUULSUSE AHELAD TikTokker Kaja Linkmann peab koduõuel taluma kutsumata külalisi: ikka korralik terror käib!

Kaja sõnul on kõik seotud sellega, et tema endise TikToki sõbrannaga läksid hiljaaegu suusad risti. 37-aastane Evelin Rajaste ning 50-aastane tuntud Kaja Linkmann on ligi nädala vedanud sotsiaalmeedias vägikaigast, millel ei paista lõppu tulevat.