Valgalanna väitel liigub linnas ringi «kuulipilduja»: mu auto sai kiviga pihta

«On autol täke, aga mul ei olnud sellel hetkel kohe võimalik asjaga tegeleda. Kurb on lihtsalt see, et tänaval liigub igas vanuses inimesi ja niidukijuht on hoolimatu,» leiab Margot.

Postituse kommentaarides öeldakse, et see on vallavalitsuse raider.

Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Elina Virnas ütleb, et kui valla korraldatud niitmise tagajärjel tekib kahjustus, mis leiab ka kinnitust, siis peab vald selle kompenseerima. «Kahju kannatajal tuleb sellisel juhul viivitamatult valla poole pöörduda arvestades, et kõige olulisem on, et isik peab suutma tõendada, et konkreetne kahju on juhtunud just valla töötaja hooletuse või tahtluse tõttu,» ütleb Virnas. «Kõnealust väidetavat juhtumit me kommenteerida ei oska, sest vallavalitsuse poole pole keegi pöördunud,» lisab ta.