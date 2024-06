ESIMESED FOTOD Printsess Catherine ilmus üle poole aasta taas avalikkuse ette

Täna toimub Suurbritannias Londonis suursugune Trooping the Colour ehk lipu vastuvõtmise tseremoonia, millega tähistatakse Ühendkuningriigi monarhi sünnipäeva. Eriti oluline on tänavune sündmus seetõttu, et üle pea poole aasta näeb avalikkus ametlikult esimest korda printsess Catherine'i.