Uurimistöös, mida tuleb veel eelretsenseerida, leitakse, et teistest maailmadest pärit eluvormid võivad Maal või Kuul elada pinna all ning et ufod ja tuvastamata anomaalsed nähtused (UAP) võivad tegelikult olla nende tõenditeks, kirjutab Newsweek.