OSTA ÄRA Koit Toome müüb vägevat Porschet

2014 registreeritud musta Porsche 911 GT3 eest tuleb potentsiaalsel ostjal välja käia 128 500 eurot. Saksamaalt toodud autol on 3,8-liitrine mootor, millel on võimsust 350 kilovatti. Neljarattaline on Koidu sõnul ideaalses korras ning talvel ta sellega sõitnud pole.