NÄDALAHOROSKOOP Kaljukitse fookusesse tuleb partner, Vähk hakkab muutuma külgetõmbavaks

Ees on päris metsik nädal, mil toimub illusioonideloori alt läbiminek ning seda kummaski suunas (nii selle alla jõudmine, kui selle alt väljumine). Taevas valitseb Neptuuni ja Must Kuu Lilithi vastasseis, mille keskpunktilt liigub üle Päike ja ka täiskuu. Samal ajal jõuab Merkuur aga kuusõlmede keskpunktile. Oleme teede ristumise kohas, kust valitud suunal hakkab maailm meie ümber muutuma.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.