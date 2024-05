Kuidas peegeldavad taevaseisud avalikkuses palju tähelepanu saanud ema ja poja suhet - kas tüli on paratamatu või on ka lootus leppimiseks?

Juba mõnda aega on meedias olnud juttu restoraniärimees Sten-Erik Jantsoni ja tema missivõistluse korraldajast ema Tiina Jantsoni keerulisest suhtest. Üldiselt on see näha ka taevaseisudest, kui läbisaamine lähedaste inimeste vahel hästi ei suju ning iseloomud ja tempremendid kipuvad minema konflikti.