ELU25 Juku-Kalle Raid: venelased segavad internetti küll, aga Uusvada kultuurimaja sai piiri äärde püsti. VAATA VIDEOT!

Uusvada küla asub Eesti kagupiiril, Venemaale on siit kiviga visata, kui keegi jõuab kilomeetripikkuse kiviviske teha. Küla on pea tuhat aastat vana ja väga pisike. Ometi elavad just selles külas inimesed, kelle juhtmõtteks on sellest külast teha avalik kultuuriküla. Siin elab muude kaunishingede hulgas ka Setomaa sootska Rein Järvelill . Kultuurimaja taastamine on kestnud pea 5 aastat, kõikvõimalike entusiastide ja annetajate ja sõprade abiga on maja nagu vaja.

Esimesed kirjapanekud seto arhitektuurist on põgusad ja jäävad alles paari aastasaja taha. Arvatavalt esimesed kirjalikud materjalid on toodud Chr. H. J. Schlegeli 10-köitelise reisikirja „Reise über Oberund, Nieder-Sachsen und die Ostsee nach Estland im Jahre 178*, 1801, 1807, 1815 und 1830” kuuendas köites, mis kajastab huvitavat reisi Pihkva kubermangus Irboska ja Petseri vahelisel seto asualal asuvasse S*** (arvatavasti Zalesja) mõisa juunis– juulis 1815. Seal märgib Chr. H. J. Schlegel, et seto külad on pisikesed, mitmes vaid 5-10 meeshinge. Elamud ja kõrvalhooned on eesti kombe kohaselt paigutatud ebareeglipäraselt, mitte ühte tänavasse nagu puhtvene külades. Hoonete kõrval on väike juurviljaaed ja kartulipeenrad. Kõike ümbritseb tara (Schlegel 1831: 116–119, 127–128). Enamasti on külas ühissaun, kuid mõnel perel on saun ka omaette.