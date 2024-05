ARMAS KLÕPS Lauljatar Helen Adamsoni pisitütar tähistas minisünnipäeva: ma ei julge enam silma pilgutadagi

«Kõik nad räägivad, et lastega käib aeg teistmoodi,» kirjutab tütre sünnipäeva tähistanud Helen Adamson ühismeedias ja lisab: «Ega enne ei usu, kui ise seda kogenud pole. Pilgutad silma ja juba ta hoiab ise pead, kisub end istuma, keerab külili, püüab roomata. Ma ei julge enam silma pilgutadagi!»

«Palju imelisi emotsioone ja tõesti saan öelda, et kõik on selline, nagu ma unistasin, ja samas mitte üldse selline, nagu ma unistasin, kirjeldamatud ja uued tunded, mida kogen,» sõnas lauljatar toona toimetusele ja lisas: «Lapsel on juba nimi, aga hetkel ma veel seda ei avalda.»