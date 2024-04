Ligi kuu aega tagasi tuli ilmsiks, et armastatud tšellist ja nelja poja ema Silvia Ilves on sunnitud oma kodust välja kolima. Nüüd avas ta aga meile oma uue Tallinna vanalinnas asuva koduukse, aga ka oma südame.

«Ütleks nii, et me võtsime suhtes alguses liiga kiiresti tempo üles ning märtsikuul otsustasin sellele pidurit panna. Kristo vajas sageli puhkehetki mu igapäevamelust,» tunnistab paljude suhete tõttu kriitika alla sattunud Silvia. Kui kaks kuud tagasi avalikustas ta uue suhte, siis nüüd nendib naine, et on taas vallaline. Silvia südame vallutas rüütel Kristo Puhm, kellega tänaseks mingit sõjakirvest pole ja ollakse lihtsalt sõbrad.