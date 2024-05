EHMATAV «Pärast sellist juhtumit oleksin masina maha müünud.» Autoomanik avastas kapoti alt kutsumata külalise

Maod on liikvel ning neid võib leida isegi auto kapoti alt nagu juhtus Harjumaal Kibuna külas. «Matslik võõras ronis luba küsimata autosse,» öeldakse EZ-дуны! Facebooki grupis postitatud fotode juurde. Fotodel on näha madu, kes on roninud auto kapoti alla.

Autost leitud madu. Foto: Erakogu

«Mina oleksin küll auto maha jätnud ja edasi jala läinud,» öeldakse kommentaarides. «Õudne! Mul on nüüd paranoia! Madudes on midagi eemaletõukavat ja kõhedat.»

«Kui selline oleks minu autosse roninud, oleks see nüüd tema auto!» ütleb nii mõnigi, sest paljude jaoks on maod hirmutavad. «Oleksin jooksnud kiiremini kui sprinter ja karjunud veel nii, et naabermetsa põdrad oleksid kah minema jooksnud,» ütleb üks kommenteerija.

«Pärast sellist juhtumit oleksin masina maha müünud.»

«Raiutagu aga rohkem metsa «eliidi» elumajade jaoks ja kõik muu roomaku/jooksku minema,» ütleb kommenteerija viidates sellele, et pidev uute elurajoonide ehitus võtab roomajatelt nende elupaigad.

Madu, kes leiti autost. Foto: Erakogu

