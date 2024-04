Elmari ehk Eesti populaarseima hommikuprogrammi saatejuhid: meie sõbralik lõõp ja jutuvada ei ummista muusikakraane

Värske raadioauditooriumi uuringu tulemused on teada ja raadio Elmaril on pidupäev. Nimelt on Elmar populaarseim erakanal ning populaarseimaks osutus ka Elmari hommikuprogramm. «Meie saladus on ausus ja heatujulisus,» tõdeb hommikuprogrammi üks saatejuhtidest, Tiiu Sommer, Elu24-le.