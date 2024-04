PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 25. aprill: Sõnn kipub minema kergema vastupanu teed, Lõvi satub huvitavatel teemadel vesteldes hoogu

Merkuuri liikumine pöördub direktiivseks. Neis asjus, mis on liiva jooksnud või soiku jäänud, saad peagi uue võimaluse.

Kipud minema kergema vastupanu teed. Küllap lükkad rasked või tüütud ülesanded edasi või siis proovid need kellegi teise kaela veeretada.

Kui midagi ette võtad, teed seda tõsiselt ja süvenenult. Et suudad probleemide olemust mõista, saad hakkama ka nende lahendamisega.

Sõpradega pikkade jutuajamiste pidamiseks on päev hea, ent hoidu kaaslaste pühendamisest enda raha- ja äriasjadesse.

Probleeme on ja need ei lahene iseenesest, kuid sul on piisavalt nutikust ja tugev töövõime, mille abil suudad takistustest üle saada.