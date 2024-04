PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 22. aprill: Jäära nädal algab täistuuridel, Sõnni töine õhkkond on üsnagi pingeline

Nädal algab täistuuridel. Õhus on ohtralt uljaid ideid, aga ka parasjagu võitlusvaimu ja tahet end jõuliselt maksma panna.

Töine õhkkond on ilmselt üsnagi pingeline. Sul tuleb võidelda ja vaielda, oma ideede ja õiguste eest jõuliselt seista.

Suhete teema on liigagi tähtis. See on seotud tulise kire ja kõrgete ootustega, mida mitte keegi naljalt täita ei suuda.