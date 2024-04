OLED NÕUS? ⟩ Need kolm sodiaagimärki võiksid abiellumisega oodata

Pikaajalised suhted ja abielu nõuavad, et inimesed teeks selle nimel mingil määral tööd, eriti iseendaga. Kuid mitte kõik ei pea sellega kaasnevale pingele kaua vastu. Lahku minemise põhjuseid on palju ning enamasti tõlgendatakse seda sobimatusena, kuigi suure tahte korral on võimalik parandada suhtes aspekte, mida esialgu peeti ehk sobimatuks. Kuna sodiaagimärk on justkui filter, mis toob inimeses teatavad omadused rohkem esile ning jätab teised varju, mõjutab see teatud määral ka seda, kui väga keegi oma suhte nimel soovib ja on võimeline pingutama.