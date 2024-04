NÄDALAPROGNOOS ⟩ Käes on üks aasta võimsam nädal: see võib lõppeda päris meeldejäävalt

Alanud on üks selle aasta kõige märgilisem nädal, mil kõike võimendav ja kasvatav Jupiter jõuab täpsse ühendusse üllatusi ja ootamatusi toova Uraaniga Sõnnis. Nende kahe taevakeha kohtumine võib tuua äärmiselt kiireid arenguid, seda nii tehnoloogilises, poliitilises, ühiskondlikus kui ka psühholoogilises plaanis.

Viimati toimus nende kahe kohtumine 4. jaanuaril 2011 (tookord kogesime Jupiteri retrograadsuse tõttu kolme ühendust – 8. juunil 2010, 19. septembril 2010 ja 4. jaanuaril 2011), ent siis leidis see aset Jäära märgis. Sõnni märgis toimus ühendus viimati 1941. aasta mais. See seis näitab, et ressursside kasutamises on toimumas väga suured muutused ja arengud ning tehnoloogias toimuvad läbimurded, mille tulemusi näeme tegelikult alles järgnevatel aastatel.

Inimesed võivad sel ajal tunda, et maailm on muutumas – seda nii isiklikus kui ka ühiskondlikus elus. Paljud tunnevad, et on aeg mingisuguseks täiesti uueks alguseks ning siinseid olusid arvesse võttes võib paraku tekkida suur laine Eestist lahkujaid.

Lisaks on sel nädalal suure tähelepanu all Veenus, mis muudab inimeste väärtushinnanguid ning seab uued sihid, mille poole püüelda. Paljude jaoks on praegu eriti olulised küsimused seoses raha, omandi, aga avaramas plaanis üldse sellega, et mida nad vajavad, et päriselt õnnelik olla. Kõik viitab muutustele ning vanadest väärtustest ja strateegiatest väljumisele.