«Nagu teismelised» – just selliste sõnadega kirjeldas keegi kümne aasta tagust skandaali, millesse kisti Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese toonane nõunik Iivi Anna Masso. Kõmu tekitanud lugu on tänaseks justkui vaibunud, näib, et avalikkus on selle unustanud, kuid Masso otsib siiani vastuseid ja nõuab õiglust, mida ta väljendab meediamajadele saadetud ründavas kirjas.