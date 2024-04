8. aprillil toimub täielik päikesevarjutus, mis võib «raputada» elu uuele tasandile. Loe lähemalt, mis on selle astroloogiline tähendus ning mida võib see tuua sinu päikesemärgile.

Oleme jõudnud varjutuste perioodi teise poolde, mille juhatab sisse 8. aprillil kell 21.18 toimuv päikesevarjutus Jääras 19°22’. Seekord on tegu täieliku päikesevarjutusega, mida Eestis paraku küll näha ei ole.

Varjutuste periood on alati üks raputav ja ümberlülitav periood, sealjuures kuuvarjutus tavaliselt rohkem lõpetab ja võtab ära ning päikesevarjutus algatab midagi täiesti uut. Seekord toimub päikesevarjutus ka Kuu Põhjasõlme juures, mis viitab otseselt suunale, kuhu inimkond on liikumas. Me saame selles osas kiirenduse.