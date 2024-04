OLED NENDE SEAS? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinud inimestel võib olla ees tundlikke vestlusi

15. aprillil kell 18.23 jõuab retrograadne Merkuur oma tagasikäigul ühendusse Chironiga samas Jäära kraadis, kus toimus nädal enne ka päikesevarjutus . See on tähenduslik aeg, mis võib tuua pöördeid, otsuste muutumisi, ümbermõtlemist väga tundlikes teemades.

Samuti mõeldakse sel ajal sügavalt järele kõige üle, mis on viimastel nädalatel toimunud, eriti alates 20. märtsist. Kui kellegagi on lahendamata probleemseid küsimusi, võib praegune aeg tuua uue pöörde. See ei ole veel lõplik lahendus, aga see on asjadekäigu ja perspektiivi muutus.