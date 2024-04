Viimasel ajal on palju juttu olnud Kuradi Komeedist (ametlik nimi 12P/Pons-Brooks), mis jõuab iga 70 aasta tagant Päikese ja Maa lähedale. Hüüdnimi tuleneb esimestest fotodest, kus aktiivsuse puhangute tõttu näib, et sellel on kaks deemonlikku sarvepaari.