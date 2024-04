PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 15. aprill: Sõnnil on tugev kontrollivajadus, Jääral võib töises vallas olla pingeline päev

Sul on tugev kontrollivajadus. Küllap aga märkad, et sa ei suuda kõike ohjata. Keskendu vaid sellele, mille eest ise vastutad.

Tunne, et teised ei mõista ega hinda sind piisavalt, tekitab sinus tahtmise tagasi tõmbuda. Tegele enda tunnetega, väldi teiste kritiseerimist.

Emotsioonid on laes ja kired möllavad, armastus toob õnnetunnet, samas aga võib armukadeduski kergelt pead tõsta.

Soov end tööalaselt tõestada on ilmselt suur. Tahad kõigile näidata, et oled parim. Ära üle pinguta, pole vaja tervisele liiga teha.

Jõudu on palju, ent sulle ei anta võimalust seda kasutada. Sa võid ju üritada, ent tõenäoliselt toob see kaasa mõne olulise isiku vastuseisu.

Töises plaanis on sul suur vastutus, ent veelgi tähtsamal kohal on need asjad, mida pead tegema oma kodu ja pere heaks.