Siikohal saab tuua välja tähemärgid, mis annavad inimesele just selliseid omadusi, et ta enda positsioonilt tavaliselt ei taandu ning endale pähe istuda ei lase. Kui mehe sünnikaardis on need märgid tugevalt esindatud, siis on tõenäoline, et tuhvlialust temast ei saa.