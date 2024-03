PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 23. märts: Lõvi hing ihkab vaheldust, Veevalajal tasub meeles pidada, et tark ei torma

Õnneplaneedid Veenus ja Jupiter on soodsas sekstiilis – juhused soosivad sind! Kui oled üksildane, võib alguse saada mõni armulugu!

Kui sulle tundub, et kõik läheb kuidagi üle kivide ja kändude, analüüsi esmalt iseenda käitumist – kas pole sa ehk liiga põikpäine?

Hing ihkab vaheldust. Sind ärritab, kui keegi on sinu pärast armukade ja üritab sind piirata. Sel juhul tekib tahtmine vabaduse eest võidelda.

Sinu vajadus inimestega aktiivselt suhelda suureneb. Eriti meeldivad sulle need vastassoo esindajad, kes on sinust väga erinevad.

Õhus on romantikat ja müstikat. Kummalised kokkusattumused panevad sind taas kord mõtlema, et miski siin elus ei ole juhuslik.

Pead nüüd endas arendama jooni, mis muidu on varju jäänud. Võimalik, et kipud kahetsema hiljuti mõtlematusest tehtud vigu.

Oled võimeline julgelt, isegi külmavereliselt tegutsema. Praegu on sobiv aeg suuremate muudatuste tegemiseks.

Sul on võimalusi, aga võid neist ilma jääda, kui tegutsed mõtlematult. Tasub meeles pidada, et tark ei torma. Sõprade nõuannetega tasub arvestada.

On uuendusi, mida oled sisimas ammu tahtnud ja mida võtad ette tundes, et aeg on nüüd lõpuks küps. Midagi võib üllatuslikult muutuda.