KES ON ÕNNELIKUD? ⟩ Kolm sodiaagimärki, kelle armuõnn pöördub nüüd paremuse poole

Kuna armastuseplaneet Veenus on liikunud Kaladesse, paigutub ka kosmiline armuõnn sodiaagimärkide vahel nüüd ümber. Tegelikult toob see Veenuse asetus armastust küll kõigile, sest Veenuse väljendus Kalades on võimendatud. Ent kolm sodiaagimärki on sellel ajal eriti õnnistatud. Nende armuelus tuleb ette mitmeid erilisi võimalusi. Maagiline armastuseperiood jääb kestma 11. märtsist 5. aprillini.