VEENUS SÕNNIS Armuelu muutub sensuaalsemaks ja stabiilsemaks: head ja halvad ajad järgmisel kolmel nädalal

29. aprillil kell 14.32 siseneb armastuseplaneet Veenus oma kodumärki Sõnni ning jääb sinna kuni 23. maini . Veenus tunneb end selles tähemärgis eriti hästi, kuna tema on Sõnni valitseja ning nüüd saab tulla välja Veenuse kõige sensuaalsem pool. Armuelus saavad oluliseks väärtused, stabiilsus ja kõik, mida on võimalik oma viie füüsilise meelega nautida.

Kui Veenus Jääras oli initsiatiivikam ning seltskondlikku ellu panustati rohkem energiat ja püüti ise ohjadest haarata, siis Veenus Sõnnis ootab rahulikult ja usaldades, et kõik hea tuleb ise tema juurde. See on naiseliku magnetismi kehastus. Mõnele võib tunduda, et inimesed muutuvad nüüd suhetes rohkem laisaks või passiivseks, kindlasti aeglasemaks. Selles energias läheb fookus meeltele ning meeleline elu tajumine nõuabki aega.