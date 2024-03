Mõned inimesed lihtsalt ei oska flirtida ja see on ka ok. Meil kõigil on omad tugevused ning mõne jaoks on flirtimine keeruline. Näiteks Neitsid lihtsalt muretsevad liiga palju ja unustavad olukordi nautida. Mõned sodiaagimärgid on väga romantilised, kuid võtavad oma tundeid nii tõsiselt, et lihtsalt ei näe flirdil mõtet. Kaljukits ja Jäär on oma lähenemiskatsetes tihti liiga otsekohesed, et sealt lõbusat ja kestvat flirtimist võiks välja kujuneda.