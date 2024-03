OLED NÕUS? ⟩ Neid kolme sodiaagimärki on kõige raskem muuta

Mõned sodiaagimärgid on oma veendumustes niivõrd kindlad, et nende meelt muuta on praktiliselt võimatu. See võib anda inimesele ka püsivust ja jõudu, et oma eesmärkide suunas liikuda, kuigi mõnikord on sellise põikpäisuse hinnaks kaotatud võimalused ja kahjustunud suhted.