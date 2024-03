Nädal algab väsinud vanakuus, mil kõige taustal «haavatud tervendaja» Chiron viibib ühenduses Kuu Põhjasõlmega, näidates inimestele midagi nende sisemiste hingehaavade kohta, millest nüüd on aeg välja kasvada.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.