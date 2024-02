NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on tõsine katsumus: kõige raskem võib olla kolmapäeva paiku

See võib olla seotud valuga oma tahte ja individuaalsuse väljendamisel, julguse ja enesekindluse puudusega. Tuntakse end võimetu või saamatuna. Inimesed ei pruugi seda välja näidata, aga sisimas tõstab see ebameeldiv tunne pead. Tegelikult on praeguse aja eesmärk sellest valukohast läbi minna ning murda tee uude tulevikku. Kuid see saab juhtuda ainult oma haava tunnistades.

Planeediseisud nädalapäevadel

Kolmapäeval tekib kolmikühendus, mil Päike, Merkuur ja Saturn kohtuvad 9 kraadi Kalades. Siin toimub mingisugune suur tasakaalustamine reaalsuse ja illusiooni vahel. Selleks on vaja aga tõega silmitsi seista ning seejärel vastutus võtta, mis võib tähendada ühe raske otsuse tegemist. Selles mõjus võib olla tunne, et tiivad on kärbitud ja hing on kinni. Tuleb pidada meeles, et see kogetav kitsendus on ajutine ning vajalik. See võib tuua olulise (kuigi raske) taipamise.