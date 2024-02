See nädal toob muuhulgas kaasa Päikese , Merkuuri ja Saturni kolmikühenduse, mis räägib tõsisest otsusest, vastutuse võtmisest ning vajadusest oma tähelepanu ja fookus ühele konkreetsele küsimusele suunata. Paljudele võib saabuda oluline tõehetk.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.