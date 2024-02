Blogija Mallukas kohtuteed ei karda: kui tunneb, et tahab minu peal juurat praktiseerida, siis kütku

Endiste sõbrannade Brigitte Susanne Hundi ja Malluka suusad on jälle risti läinud, viimast ähvardatakse lausa kohtuga. «Kui ta oleks lihtsalt selle postituse kirjutanud ja poleks mind seal nimeliselt ära maininud, siis mul oleks täiesti savi olnud,» selgitab blogija ja lisab, et tal pole midagi selle vastu, et juurat õppiv BSH tema peal oma teadmisi harjutab.