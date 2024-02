Ees on taas üks päris eriline nädal! Nimelt teisipäevast reedeni liiguvad Veenus ja Marss ühenduses Veevalajas ning kogeme seda puhtalt, kuna muid suuri planeetide aspekte vahele ei tulegi. See on väga kirglik ja elujõuline energia, mis alustab nais- ja meesenergia vahelises tasakaalus uue kaheaastase tsükli.