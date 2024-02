SINUL KA? ⟩ Nende kolme sodiaagimärgi eluenergia ja motivatsioon hakkavad nüüd tuhinal tõusma

13. veebruaril jõudis Marss Veevalaja tähemärki ning jääb sinna kuni 23. märtsini. See on põnev Marsi asetus, mil suurem jõud läheb individuaalide kätte, kes on valmis oma pingutusi ühendama, et seista vastu kõigele, mis neid kontrollib ja piirab. Marss Veevalajas on mässuline, idealistlik ning tõeline vabadusevõitleja.